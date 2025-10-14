Дело вернули из-за границы прокурору

Суд в Москве постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, обвиняемого в хищении более $1,5 млн. Разбирательство проходило в заочном режиме, поскольку обвиняемый находится за границей. О возврате дела ходатайствовали представители как подсудимого, так и одного из потерпевших.

Как стало известно “Ъ”, 9 октября Замоскворецкий райсуд столицы постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-гендиректора группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко и предпринимателя Артема Оржевского. Им инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием преступления занималось ГСУ ГУВД Москвы.

Отметим, что в сентябре 2022 года господин Черкасенко был заочно арестован по решению Тверского райсуда столицы. От следствия он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Как следует из картотеки судов, господин Оржевский для международного розыска был арестован Замоскворецким судом. В дальнейшем его задержали в Италии. Однако апелляционный суд Венеции в феврале 2019 года отказал в выдаче фигуранта России.

Отметим также, что в деле есть еще и третий фигурант — Ярослав Иванцов. В 2021 году его выдали из Франции по запросу российских правоохранителей, а в сентябре 2023 года он получил пять лет колонии общего режима. Свою вину он не признал.



Сам господин Черкасенко задержан и экстрадирован не был, в связи с чем 17 сентября 2025 года Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать дело в заочном режиме. Тогда же представитель господина Черкасенко заявил ходатайство о возврате материалов в прокуратуру для «устранения препятствий для его рассмотрения судом».

Адвокат указывал, что, согласно обвинительному заключению, Андрей Черкасенко является организатором преступной группы, в который распределял роли между всеми ее участниками, а его преступный план охватывал все эпизоды. Однако позднее из фабулы обвинения было исключено участие господина Черкасенко в эпизоде с обманом Игоря Кожина, сына бывшего управделами президента, а ныне сенатора Владимира Кожина. Из этого, по мнению защитника, «логически следует, что господин Черкасенко не организовывал действия господ Оржевского и Иванцова в отношении данного потерпевшего. Это приводит к абсурдному выводу, что господа Оржевский и Иванцов действовали самостоятельно, вне преступного плана, разрабатываемого лидером преступной группы, и якобы по собственной инициативе совершили аналогичное преступление, идентичное по способу, целям и времени»,— заявил адвокат.

Также он отметил, что если в отношении господина Оржевского были приняты меры по международному розыску и инициирован экстрадиционный процесс, то в отношении господина Черкасенко, который также находится в международном розыске, имеет место «полная процессуальная бездеятельность».

Отметим, что ходатайство адвоката господина Черкасенко поддержал также представитель потерпевшего Игоря Кожина.

По некоторым данным, в ходе предварительного следствия потерпевший Игорь Кожин сообщил, что Андрей Черкасенко рассчитался с ним, передав квартиру в Петрово-Дальнем стоимостью более 100 млн руб.

Якобы ранее Игорь Кожин давал Андрею Черкасенко заем, но долг таким образом был погашен, и к обвиняемому он претензий не имеет.

Судья Ирина Зорина согласилась, что указанные противоречия в обвинении не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства, исключают возможность вынесения обоснованного решения по делу, и постановила вернуть уголовное дело на доработку в прокуратуру.

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии обвинения, в конце февраля 2016 года господин Черкасенко разработал преступный план по хищению средств, в который вовлек также господ Иванцова, Оржевского и «неустановленное следствием лицо».

По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил у граждан, в том числе своих близких друзей, более $1,5 млн, обещая инвестиции с гарантированной высокой доходностью.

По данным источников, первоначально заявление на своих сообщников в правоохранительные органы подал сам Андрей Черкасенко. Поначалу он проходил по делу потерпевшим, но по ходу расследования его процессуальный статус изменился.

Ефим Брянцев