Шаолиньский монастырь опроверг информацию о массовом уходе монахов после реформ

Буддийский монастырь Шаолинь опроверг сообщения об уходе 30 монахов после реформ нового настоятеля Ши Иньлэ. В официальном заявлении, с которым ознакомился ТАСС, представители храма призвали общественность не верить таким слухам и не распространять их.

Накануне газета South China Morning Post сообщила, что более 30 послушников покинули монастырь за неделю из-за изменений, которые ввел новый настоятель. Он занял этот пост 29 июля и сразу провел «пять решительных реформ». В частности, были прекращены коммерческие мероприятия и запрещены дорогостоящие ритуалы посвящения, закрыты магазины на территории монастыря, а монахам было предписано самостоятельно обеспечивать себя, занимаясь сельским хозяйством. Также изменилась система распределения доходов.

Смена руководства храма произошла после того, как в отношении прежнего настоятеля Ши Юнсиня началось расследование. Его обвиняют в уголовных преступлениях, включая хищение средств, а также в серьезных нарушениях буддийских заповедей — длительных внебрачных отношениях со многими женщинами и наличии внебрачных детей. Буддийская ассоциация Китая лишила Ши Юнсиня духовного сана.