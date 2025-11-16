Армавирский завод разработал самоходную платформу для сбора фруктов в садах

Армавирский завод тяжелого весостроения «Весоизмеритель» разработал самоходную платформу для сбора фруктов в садах, которая должна стать альтернативой импортным моделям. Об этом сообщает администрация города.

«Весоизмеритель», известный производством автомобильных и складских весов, а также навесным оборудованием для сельхозтехники. Теперь он освоил производство электрических самоходных гидравлических платформ.

Его новая платформа «Урожай» предназначена для уборки фруктов в садах. Ее конструкцию разработали специалисты завода. Заявляется, что самоходный аппарат изготавливается из высококачественных материалов, что обеспечивает его надежность и долговечность.

Регулируемая высота изделия позволяет собирать плоды с фруктовых деревьев высотой от 1 до 2,5 м. Кроме того, платформа способна перевозить груз весом до 2,4 т, значительно уменьшая потребность в ручном труде и ускоряя процесс сбора урожая, уточняется в релизе.

«На сегодняшний день “Весоизмеритель” – единственное в России предприятие, которое выпускает подобную технику», – пишет армавирская администрация.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО АЗТВ «Весоизмеритель» зарегистрирован в Армавире с 2014 году, прежде – «Армвессервис». Работает в Северной промзоне города. В минувшем году предприятие зафиксировало выручку от продаж в размере 55,6 млн руб. По данным сайта компании, АЗТВ специализируется на производстве большегрузных весов для взвешивания автомобильных, вагонных, платформенных и животноводческих весов, используемых на промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятиях. Кроме того, «Весоизмеритель» производит некоторые виды сельхозтехники.

На сайте «Весоизмерителя» стоимость похожей платформы обозначена в размере 1 млн руб.

Михаил Волкодав