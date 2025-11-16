Президент Финляндии назвал маловероятным прекращение огня на Украине до весны

Прекращение огня на Украине едва ли возможно до весны, и странам Евросоюза необходимо усилить поддержку Киева, несмотря на коррупционный скандал в стране. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

Было бы неплохо «сдвинуть что-то с места» к марту следующего года, заявил господин Стубб. По его словам, между президентами США и Украины «довольно бурные» отношения. Однако европейский политик отметил, что мог бы стать посредником. Он пояснил, что находится в хороших отношениях с Дональдом Трампом, в том числе благодаря общему увлечению гольфом.

Александр Стубб высказал мнение, что с президентом России Владимиром Путиным вести переговоры должен Дональд Трамп, так как ЕС вряд ли наладит канал общения с Москвой в ближайшее время.

12 ноября Александр Стубб заявил, что рано или поздно диалог между Европой и Россией восстановится. За последние полтора года этот вопрос часто обсуждали лидеры стран Евросоюза, отметил он. В августе президент Финляндии заявлял, что восстановление отношений станет возможным после мирного соглашения между Россией и Украиной.