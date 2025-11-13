Орбан: Венгрия не будет финансировать Украину на фоне скандала по «делу Миндича»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет финансировать Украину, где, как он заявил, была «разоблачена мафиозная сеть военного времени, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским». По словам господина Орбана, Будапешт не «поддастся на финансовые требования и шантаж украинского президента» и призывает Брюссель «наконец понять, куда на самом деле идут их деньги».

Такую оценку Виктор Орбан дал последним событиям в сфере энергетики на Украине. Венгерский премьер назвал происходящее там «хаосом, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков», и призвал Брюссель понять, куда «на самом деле идут их деньги». «Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать,— написал он. — Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину». «Брюсселю давно пора наконец понять, куда на самом деле идут их деньги»,— добавил он.

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали информацию о разоблачении масштабной коррупционной схемы с откатами в сферах энергетики и обороны. Людей из окружения Владимира Зеленского, включая бизнесмена Тимура Миндича, обвинили в присвоении $100 млн. Средства, по данным НАБУ, легализовались через бэк-офис в центре Киева. На фоне коррупционного скандала был отстранен от должности министр юстиции Герман Галущенко. Прошение об отставке также подала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Подробности о коррупционном скандале на Украине — в материале «Ъ» «Коррупция вылезла наружу».

Анастасия Домбицкая