Трамп назвал свои отношения с Эпштейном плохими

Президент США Дональд Трамп сказал, что его отношения с финансистом Джеффри Эпштейном на протяжении многих лет были плохими. Он добавил, что, если бы у Демократической партии действительно был компромат на него в связи с делом Эпштейна, они бы использовали его до президентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Во время общения с журналистами господин Трамп также сказал, что никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна. «(Нужно расследовать,— "Ъ") что он на самом деле имел в виду, когда проводил время с (экс-президентом США,— "Ъ") Биллом Клинтоном, с президентом Гарварда Ларри Саммерсом и со всеми другими людьми»,— добавил он (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). По словам Дональда Трампа, Билл Клинтон был на острове Джеффри Эпштейна 28 раз.

Джеффри Эпштейна обвиняют в сутенерстве и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Скандал вокруг возможной причастности Дональда Трампа к делу разгорелся в июле 2025 года. 12 ноября члены Демократической партии опубликовали три электронных письма финансиста, в которых тот упоминает господина Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Письма, которых Трамп не ждал».