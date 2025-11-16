Фирма из Белореченска оспорила взыскание 80 млн рублей за вред реке Белой

Белореченский грузоперевозчик ООО «Автоальянс», признанный виновным в создании несанкционированной свалки в водоохранной зоне реки Белой, оспорил решение о взыскании с него вреда окружающей среде в размере свыше 80 млн руб. Сведения об этом размещены в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края (АС Кубани).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как ранее рассказывал «Ъ-Кубань», в ходе проверки, инициированной прокуратурой Майкопа, Росприроднадзор (РПН) выявил масштабные нарушения природоохранного законодательства на берегу реки в районе в станицы Ханской.

Суд воспринял доказательства ведомства, свидетельствующие о том, что «Автоальянс» организовал несанкционированную свалку отходов, где были в том числе и опасные нефтесодержащие материалы. АС Кубани установил, что компания вела добычу песчано-гравийной смеси, в результате чего был снят плодородный слой почвы.

«Автоальянс», в свою очередь, в процессе доказывал, что проверка проводилась в отношении другой компании, и просил назначить судебную экспертизу. Однако суд удовлетворился доказательствами, представленными РПН, и взыскал с «Автоальянса» 80,4 млн руб.

Решение в законную силу пока не вступило. Дело вместе с апелляционной жалобой компании направлено в апелляционный суд.

Михаил Волкодав