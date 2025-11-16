В регионах ЦФО восстановили работу интернета «Ростелекома»

В Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях вечером 15 ноября была восстановлена работа интернета и ТВ от «Ростелекома». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе пояснили, что 15 ноября произошло повреждение кабеля сторонней организацией, это стало причиной отключения интернета сразу в четырех регионах Центрального федерального округа. Проблема была устранена к позднему вечеру 15 ноября.

«Сервисы сейчас полностью восстановлены»,— пояснили «Ъ-Ярославль» в компании.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за технических проблем в Ярославле 15 ноября была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс».

Алла Чижова