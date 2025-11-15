В четырех регионах ЦФО из-за аварии пропал интернет «Ростелекома»

В Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях перестал работать проводной интернет «Ростелекома» (MOEX: RTKM), жители регионов сообщают и о проблемах с ТВ. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе компании, «произошла авария по вине третьих лиц».

«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы»,— сообщила пресс-секретарь МРФ «Центр» Галина Шлосберг.

Во Владимирском филиале Ростелекома «Зебра ТВ» сообщили, что у провайдера поврежден магистральный провод в Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за технических проблем в Ярославле была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс».

Часть жителей названных регионов в районе 23 часов 15 ноября начала сообщать о возобновлении работы интернета.

Алла Чижова