Трансляция матча «Локомотив» — «Барыс» прервалась из-за технических проблем

Из-за технических проблем в Ярославле не состоится трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Барыс». Об этом сообщили в Telegram-канале «Хоккей на Кинопоиске» и в КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Игра транслировалась на «Кинопоиске» до конца первого периода, после чего прервалась. В сообщении «Кинопоиска» пояснили, что сигнал для трансляции из Ярославской области перестал поступать.

«Уважаемые болельщики, по техническим причинам, не зависящим от Континентальной хоккейной лиги, прямая трансляция матча "Локомотив" — "Барыс" не может быть продолжена. Приносим извинения за возникшие неудобства»,— сообщили в КХЛ.

После второго периода трансляция на «Кинопоиске» возобновилась, но без комментаторов и со сбоями.

Алла Чижова

