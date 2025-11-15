Трансляция матча «Локомотив» — «Барыс» прервалась из-за технических проблем

Из-за технических проблем в Ярославле не состоится трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Барыс». Об этом сообщили в Telegram-канале «Хоккей на Кинопоиске» и в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Игра транслировалась на «Кинопоиске» до конца первого периода, после чего прервалась. В сообщении «Кинопоиска» пояснили, что сигнал для трансляции из Ярославской области перестал поступать.

«Уважаемые болельщики, по техническим причинам, не зависящим от Континентальной хоккейной лиги, прямая трансляция матча "Локомотив" — "Барыс" не может быть продолжена. Приносим извинения за возникшие неудобства»,— сообщили в КХЛ.

После второго периода трансляция на «Кинопоиске» возобновилась, но без комментаторов и со сбоями.

Алла Чижова