В четырех районах Ростовской области временно пропадут теле- и радиосигналы

В Ростовской области 17-20 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции теле- и радиосигнала. На передающих станциях будут вестись плановые профилактические работы. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Передающее оборудование будет отключено 17 ноября с 11:00 до 17:00 в пос. Войково Тарасовского района. 18 ноября с 10:00 до 16:00 без радио- и телесигнала останутся жители х. Крюково Куйбышевского района.

В х. Новостепановском Чертковского района отключат сигнал 19 ноября с 11:00 до 17:00. А 20 ноября с 10:00 до 16:00 пройдут отключения в слободе. Алексеево-Тузловке Родионово-Несветайского района.

Как отметили в РТРС, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Наталья Белоштейн