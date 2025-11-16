Посол Палестины призвал США и Европу поддержать соблюдение соглашения по Газе

Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи призвал западные государства, прежде всего США и Европу, активнее добиваться выполнения договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.

«Это соглашение было поддержано многими странами… Эти страны должны поднять голос, особенно европейцы. Но также и американцы, которые фактически определяют, что происходит. С нашей точки зрения, это не мир и не перемирие»,— заявил посол в интервью «РИА Новости».

Ранее Салах Абдель Шафи заявил, что перемирие в секторе Газа, заключенное между Израилем и палестинским движением «Хамас», остается очень хрупким. По словам дипломата, с момента его заключения израильская сторона убила около 260 палестинцев.

10 октября вступило в силу соглашение между Израилем и палестинским движением «Хамас», заключенное в рамках плана президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. «Хамас» освободил 20 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль, в свою очередь, освободил около двух тысяч палестинцев, включая осужденных на пожизненные сроки за террористическую деятельность.

Сейчас «Хамас» передает израильской стороне тела заложников, погибших в плену. На данный момент возвращены и опознаны останки 24 человек. По данным Израиля, в Газе остаются тела еще четырех погибших.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Газе остались послеоперационные швы».