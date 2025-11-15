Посол Палестины Шафи назвал перемирие в секторе Газа очень хрупким

Перемирие в секторе Газа, заключенное между Израилем и палестинским движением «Хамас», остается очень хрупким. Об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«Перемирие определенно не является стабильным. Оно даже очень хрупкое. С момента его заключения Израиль убил около 260 палестинцев на территориях, находящихся под израильским контролем»,— заявил Салах Абдель Шафи в интервью «РИА Новости».

10 октября вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамас», заключенное в рамках плана президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. «Хамас» в рамках соглашения освободил 20 заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года. В свою очередь Израиль выпустил около двух тысяч палестинских заключенных, в том числе приговоренных к пожизненному сроку. Сейчас «Хамас» передает Израилю тела погибших в плену: уже возвращены и опознаны останки 24 человек, и, по данным Израиля, в Газе еще остаются тела четырех заложников.

После того как «Хамас» вернет останки последних четырех заложников, стороны конфликта должны перейти к следующему этапу мирного плана США. Однако его реализация сталкивается с проблемами. Среди них — создание Международных стабилизационных сил (МСС), которые должны следить за «режимом тишины», судьба израильского военного присутствия и будущая структура власти в Газе.

