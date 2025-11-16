ГК ТОЧНО закончила строительство ЖК «Высочество» в Тихорецке

Девелопер ТОЧНО (владелец – Николай Амосов) завершил строительство первого проекта комфорт-класса в Тихорецке – жилого комплекса «Высочество».

Фото: Группа Компаний ТОЧНО

Всего в квартирах от девелопера будут проживать 1058 жителей.

Строительство самого высокого здания в Тихорецке ГК ТОЧНО начала в 2022 году – для локации выбрали центральную часть города с развитой инфраструктурой. В пешей доступности от ЖК «Высочество» находятся городской парк «Звездный», администрация района, центральный рынок, поликлиника, детские сады, школы, торговые и досуговые центры.

Девелопер открыл для жителей Тихорецка новые возможности для комфортной жизни в центре города и внес вклад в его архитектурный облик. Комплекс состоит из двух разновысотных литеров от 8 до 14 этажей и включает 497 квартир, рассчитанных на 1058 жителей. Первые резиденты получили ключи в декабре 2024 года.

На территории 2,7 га, помимо жилых домов, ТОЧНО построила детские площадки с беседками и теневыми навесами, воркаут-зону с уличными тренажерами, а также собственную зону барбекю и специальную площадку для выгула собак. Торговая галерея проекта включает магазины, пекарни и кафе.

Девелопер традиционно отдал приоритет рекреационным пространствам для уединенного отдыха и комфорта жителей – почти 80% территории проекта занимает озеленение и благоустройство. Обращается ТОЧНО и к принципу «двор без машин» – для автомобилистов застройщик предусмотрел открытый паркинг на 370 машино-мест.

Все подъезды в проекте оборудованы просторными дизайнерскими холлами с локациями для отдыха, комнатами для хранения велосипедов и колясок до 40 кв.м, а также гостевыми санузлами на первых этажах.

Особое внимание ГК ТОЧНО уделила планировкам: квартиры на первых этажах оборудованы просторными патио и имеют высокие потолки – 3,6 метра, на остальных этажах предусмотрено панорамное остекление лоджий.

«3,5 года назад выбрали для себя стратегию, которую назвали «гордые города». Развиваем локации Краснодарского края, которые хранят уникальную культуру, традиции и историю. Создаем жилые пространства с уютной застройкой, благоустроенным зонами, современными сервисами и услугами – новые центры притяжения. Уверены, сдача комплекса «Высочество» даст еще один мощный толчок для развития Тихорецка», – комментирует директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Проект получил высокий отклик у покупателей: к моменту завершения строительства распроданы более 92% квартир. До конца 2025 года на оставшиеся лоты в ЖК «Высочество» действует скидка 26% – так, приобрести 3-комнатную квартиру площадью 82 кв.м можно с выгодой до 2 773 966 рублей.

Застройщик ООО «СЗ Северская». Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

