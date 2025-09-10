ЕК использует активы России для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не будет конфисковывать российские активы. Вместо этого она использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

«Мы должны работать в срочном порядке над новым решением, как финансировать военный ответ и усилия Украины на основе российских мобилизованных активов. С остатками денежных средств, связанными с российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на "репарации". Сами активы тронуты не будут»,— сказала Урсула фон дер Ляйен (цитата по трансляции Reuters).

Председатель ЕК заявила, что Украина должна будет выплатить кредит только тогда, когда получит от России «репарации» после завершения конфликта. Эти деньги, по ее словам, помогут Киеву финансировать вооруженные силы и обеспечить безопасность мирному населению.

В конце августа стало известно, что Еврокомиссия готовит несколько вариантов перехода к конфискации замороженных российских активов — инициатива может войти в 19-й пакет санкций. Урсула фон дер Ляйен говорила, что конфискация около €300 млрд замороженных средств Центробанка России поможет финансировать поддержку и восстановление Украины. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявлял, что конфискация активов может, напротив, подорвать доверие к евро как к валюте и вызвать обвал европейских финансовых рынков.