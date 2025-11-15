В парке «Краснодар» появится скульптура с земным шаром

В зоне «Парк облаков» парка «Краснодар» (парк Галицкого) начался монтаж нового масштабного арт-объекта. Специалисты в настоящее время осуществляют сборку композиции, которая, судя по опубликованным в Telegram-канале парка фотоматериалам, включает скульптурные изображения рук, ног и земного шара.

Фото: Telegram-канал «Парк Краснодар» Фото: Telegram-канал «Парк Краснодар»

В социальных сетях высказываются различные предположения о концепции объекта. Ряд пользователей предполагает, что это может быть скульптура Будды, другие склоняются к версии о композиции «женщина с глобусом». Как отметил один из комментаторов, возможной темой может быть «аллегория рождения земли».

Напомним, что это уже не первое обновление в парке за последнее время. В конце октября здесь были установлены арт-объекты в виде человеческих голов с разными эмоциями, размещенные на выходах из локации «Кроличья нора», открытой в начале августа. 15 сентября в «Парке облаков» появилась новая локация с водопадами, получившая в соцсетях название «Амфитеатр воды».

Мария Удовик