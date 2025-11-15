Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны в субботу, 15 ноября, уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Перехват воздушных целей осуществлен в ходе отражения атаки ВСУ, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

В период с 14:00 до 18:00 по московскому времени средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотников самолетного типа. Помимо трех аппаратов, сбитых над Крымом, еще три перехвачены над Белгородской областью, по одному — над Курской и Брянской областями.

Ранее, в ночь на 15 ноября, дежурными средствами ПВО были уничтожены 64 украинских беспилотника над десятью регионами России, включая Рязанскую (25 единиц), Ростовскую (17 единиц) и Тамбовскую (8 единиц) области.

Напомним, что в ночь на 14 ноября на черноморском побережье Краснодарского края происходило отражение массированной атаки БПЛА. По данным источника, обломки беспилотников повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также одно из гражданских судов в порту. В результате инцидента пострадали три члена экипажа, которые были госпитализированы, и получили повреждения более 60 квартир. Подсчет ущерба продолжается.

Мария Удовик