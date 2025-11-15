Менеджер банка на Кубани обвиняется в краже 300 тысяч рублей у военнослужащего

Ейской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летней менеджера одного из крупных банков. Ей инкриминируется тайное хищение денежных средств в крупном размере с банковского счета участника специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 августа 2025 года к обвиняемой, действовавшей в качестве менеджера финансовой организации, обратился военнослужащий с целью перевыпуска банковской карты. В процессе активации новой карты, установив отсутствие у клиента мобильного телефона для получения кодов подтверждения, сотрудница предложила использовать для этой операции свой собственный аппарат. Получив согласие, фигурантка дела в присутствии клиента установила банковское приложение на свой смартфон, привязала к нему счет военнослужащего и ввела необходимые реквизиты.

В дальнейшем, как утверждают правоохранительные органы, обвиняемая, находясь по месту жительства, в течение нескольких дней систематически переводила средства с банковского счета военнослужащего на свой собственный. Общая сумма похищенного превысила 300 тыс. руб.

За совершение инкриминируемого преступления — кражи, совершенной с банковского счета в крупном размере (п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Дополнительными санкциями могут стать штраф размером до 80 тыс. руб. и ограничение свободы на срок до полутора лет.

Мария Удовик