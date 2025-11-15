В Ростове-на-Дону водители Mercedes и Skoda получили штрафы за ролики в сети

В Ростове-на-Дону правоохранители доставили в отдел двух нарушителей правил дорожного движения из-за роликов в интернете. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, сотрудники ГИБДД обнаружили в сети публикацию, где водитель Mercedes выехал на встречную полосу. При проверке выяснилось, что 22-летний ростовчанин управлял автомобилем без водительских прав. Против него составили три протокола: за езду без прав, отсутствие ОСАГО и выезд на встречную полосу. Личность второго участника инцидента устанавливается.

В ходе мониторинга интернета автоинспекторы также нашли видео с нарушениями водителя Skoda Octavia. Им оказался 29-летний местный житель. Мужчине выписали штрафы за нарушение ПДД и маневрирование без световых сигналов.

С нарушителем провели профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения и требований безопасности.

Константин Соловьев