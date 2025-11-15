Кубанский казачий хор выступил на закрытии международного турнира в Китае

Кубанский казачий хор принял участие в закрытии международного турнира по художественной гимнастике в Пекине. Концертные номера коллектива под руководством народного артиста России Виктора Захарченко открыли гала-шоу Кубка «Небесная грация» и Beijing Top Open — 2025, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Кубанского казачьего хора Фото: сайт Кубанского казачьего хора

По информации краевого министерства культуры, композиции «Встреча казаков» и «Ой, то не вечер» были представлены в хоровом и танцевальном исполнении. В выступлении также приняла участие Мария Борисова — мастер спорта международного класса и абсолютная чемпионка России 2025 года.

Исполняющая обязанности министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина отметила вклад коллектива в продвижение национальных традиций. По ее словам, творчество казачьего хора делает культуру Кубани и России заметной на международных площадках. Она также сообщила, что во время следующего визита в Китай коллектив планирует исполнить песню на китайском языке. Отрывок артисты уже представили президенту Ассоциации «Небесная грация», олимпийской чемпионке Алине Кабаевой.

Мария Удовик