В Новороссийске 17 ноября пройдут учебные стрельбы
В морском порту Новороссийска в понедельник 17 ноября 2025 года пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 09:00 до 11:00 будут отработаны сценарии отражения атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
В рамках учений будут проведены стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.
В связи с учениями вводятся ограничения на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Это касается прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфинга и сапбордов. Запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, включая спуски с берега, говорится в сообщении.