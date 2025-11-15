Житель Новороссийска предстанет перед судом за хранение наркотиков

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщает УМВД России по городу-герою в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант дела заказал через интернет производное эфедрона массой не менее 2,8 грамма и был задержан сотрудниками полиции после того, как извлек сверток из тайника. При личном досмотре у обвиняемого было изъято запрещенное вещество. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту дела может грозить до десяти лет лишения свободы.

Мария Удовик