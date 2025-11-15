В Новороссийске 1,2 тысячи жителей временно остались без водоснабжения

В Новороссийске утром 15 ноября была ограничена подача воды в зоны водоснабжения № 30 и № 23 из-за утечки на участке сетей по адресу Мысхакское шоссе, 73. По данным коммунальных служб, под ограничения попали около 1,2 тыс. жителей, пишет МЦУ города-героя в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады приступили к устранению повреждения. Ориентировочное завершение работ власти обозначили на 17:00. На период ремонтных мероприятий населению обеспечивают подвоз воды автоцистернами по заявкам.

После окончания работ водоснабжение планируется восстановить в полном объеме. Власти подчёркивают, что возникновения чрезвычайной ситуации не ожидается. Коммунальные службы приносят жителям извинения за временные неудобства.

Мария Удовик