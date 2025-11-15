В Анапе нашли организаторов массового проезда на квадроциклах

В Анапе установлены участники массового проезда на квадроциклах и багги по городским пляжам. По данным администрации курорта, группа из более чем 50 человек передвигалась по прибрежной полосе, создавая угрозу безопасности отдыхающих и нанося ущерб природным территориям. Проверку по факту нарушения природоохранного законодательства проводят сотрудники полиции совместно с муниципальными службами.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе администрации города, личности всех участников заезда уже подтверждены, также определена гостиница, где они размещались. На месте работают оперативные группы. «По завершении проверки будет принято решение о мере наказания»,— уточнили в администрации.

Ограничения на въезд транспорта на пляжи Анапы действуют по поручению врио главы города Светланы Балаевой. Контроль ведется регулярно: только за последние две недели в Росприроднадзор передано около 60 материалов о нарушениях. Власти рассматривают возможность постоянного перекрытия подъездов к морю на участке от реки Анапки до пляжа «Тортуга» в Витязево. Планируется установка автоматических шлагбаумов и иных инженерных конструкций, которые исключат доступ несанкционированного транспорта к пляжной зоне.

Мария Удовик