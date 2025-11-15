Краснодарский край вошел в число лидеров премиального туризма

Краснодарский край подтвердил статус одного из ключевых регионов страны для премиального туризма. По итогам текущего сезона направление вошло в число наиболее востребованных среди состоятельных путешественников, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что спрос на премиальный отдых внутри России сохраняет устойчивость и продолжает расти. По ее словам, сегмент формируют туристы с высоким уровнем дохода, выбирающие наиболее популярные локации в период новогодних и праздничных пиков. «Это Краснодарский край, Шерегеш, Карелия, частично Санкт-Петербург и Московская область. Все премиальные дома отдыха в Подмосковье бронируются заранее. Высокий спрос и формирует высокую цену»,— цитирует госпожу Ломидзе радиостанция «Говорит Москва».

По оценкам туроператоров, значительная часть зимних броней в южных регионах уже сформирована, при этом именно курорты Краснодарского края демонстрируют наиболее активную динамику продаж. Лидерами остаются черноморское побережье и горные зоны, где концентрация пятизвездочных объектов и SPA-комплексов обеспечивает стабильный поток премиальных клиентов.

Ранее сообщалось, что наиболее дорогим предложением на ноябрьские праздники стал трехдневный отдых в пятизвездочном спа-отеле в Адлере: тур для четырех человек с включенными завтраками составил 244,3 тыс. руб. По данным участников рынка, подобные варианты постепенно становятся нормой для внутреннего сегмента класса люкс, что свидетельствует о продолжающемся росте платежеспособного спроса.

Мария Удовик