Правительство выделит 500 млн руб. на инфраструктуру у моста через Обь в Сургуте

Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) выделят 500 млн руб. на обустройство сопутствующей инфраструктуры моста через реку Обь в Сургуте. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Всего будет дополнительно направлено почти 1,4 млрд руб. на развитие автодорожной инфраструктуры в Калининградской и Кировской областях, а также в Югре. Средства направят на развитие автодорожной инфраструктуры по поручению президента. Все работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Прошу Министерство транспорта строго следить за доведением средств, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме»,– заявил Михаил Мишустин.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин по видеосвязи открыл новый мост через реку Обь в районе Сургута. Представители власти ХМАО заявляли, что необходимо построить мост через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб.