В Сергиево-Посадском округе зафиксированы отключения электричества из-за снегопада

В некоторых населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа зафиксированы отключения электроэнергии. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова в Telegram-канале.

Ситуация не носит массового характера, написала госпожа Ероханова. Она отметила, что утром электроэнергии не было в городе Краснозаводске и деревне Семенково, однако подачу электроснабжения в эти населенные пункты удалось восстановить. В ликвидации аварийных ситуаций на территории городского округа участвуют три бригады ПАО «Россети Московский регион» и автовышка.

Сегодня из-за погодных условий более 700 пассажиров в Норильске столкнулись с задержками авиарейсов. В городе объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, 14 ноября из-за метели в Мурманске задерживались 13 рейсов.