Свыше 700 человек не могут вылететь из Норильска из-за штормового ветра и метели

Свыше 700 пассажиров в Норильске столкнулись с задержками авиарейсов из-за штормового предупреждения. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России и администрация норильского аэропорта «принимают меры по обеспечению правопорядка в аэровокзальном комплексе, безопасности пассажиров и организации их доставки в город Норильск для размещения в гостиницах», сообщили в пресс-службе. Там добавили, что для доставки пассажиров в Норильск в аэропорт направляется колонна внедорожной техники.

Порывы ветра могут достигать 30 м в секунду. На автодорогах Норильск — Кайеркан — Алыкель и Дудинка — Алыкель временно ограничено движение всех видов автотранспорта, следует из публикации.

В ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю сообщили, что 15 и 16 ноября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района ожидается сильный и очень сильный южный ветер. Порывы будут достигать 15-30 м в секунду, местами пройдут сильный снег и метель.