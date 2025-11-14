Из-за метели в Мурманске задерживаются 13 рейсов

Аэропорт Мурманска возобновил работу. Он был закрыт с 9:40 до 12:40 мск из-за метели, снегопада и сильного ветра. Задерживаются 13 рейсов на вылет и прилет, следует из информации на сайте авиагавани.

На прилет задерживаются шесть рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они должны прилететь в Мурманск до 17:00. На вылет задерживаются семь рейсов в эти же города. Самый поздний из них должен отправиться в 17:40.

Рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск вернулся в город отправления. Вылетевший из Москвы рейс ушел на запасной аэродром в Архангельске.

Ситуацию с задержками рейсов контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. «Пассажирам задержанных рейсов предоставлены услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами»,— отмечается в заявлении.

В Мурманской области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра до 6:00 15 ноября. Также Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гололеда и сильного снега до 21:00 14 ноября.