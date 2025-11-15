Непогода мешает вылету пассажиров из Норильска в Краснодар

Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки вылетов и прилетов рейсов в аэропорту «Норильск (Алыкель)». Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, рейс Y7 907 с дозаправкой в Челябинске, направляющийся в Краснодар, перенесен на 07:20 местного времени 16 ноября. Рейс Y7 401 из Сочи с дозаправкой в Москве задерживается до 06:05 того же дня.

В связи с массовыми задержками авиарейсов, вызванными сложными погодными условиями, представители Таймырского линейного отдела МВД России и администрации аэропорта Норильск осуществляют комплекс мер по поддержанию правопорядка в аэровокзале, обеспечению безопасности пассажиров и организации их транспортировки в город для размещения в гостиницах. Ваэровокзальном комплексе находится более 700 пассажиров.

Для эвакуации пассажиров задержанных рейсов в Норильск была направлена колонна внедорожников. Согласно данным онлайн-табло, семь рейсов в Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Челябинск задержаны почти на сутки по причине невозможности прибытия воздушных судов в Норильск.

В регионе действует штормовое предупреждение, прогнозируются порывы ветра до 30 м/с. На автомобильных трассах Норильск — Кайеркан — Алыкель и Дудинка — Алыкель введено временное ограничение движения для всех видов транспорта.

Мария Удовик