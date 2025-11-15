Семьям погибших в ДТП с автобусом в Пермском крае выплатят по миллиону рублей

Из резервного фонда Пермского края семьям погибших в ДТП с автобусом единовременно выплатят по одному миллиону руб. Материальную помощь также окажут пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

ДТП произошло вечером 14 ноября на трассе Екатеринбург—Пермь в районе Кунгура. Микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли семь человек, среди них — 17-летняя девушка. Еще 12 человек получили травмы.

Дмитрий Махонин сообщал, что все пострадавшие получают помощь в пермских больницах. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в тяжелом. Среди 12 пострадавших на лечении находится один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.