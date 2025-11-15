Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье находятся в тяжелом состоянии

В Пермском крае продолжается оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожной аварии, произошедшей 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского муниципального округа. В результате столкновения микроавтобуса «Соболь» с грузовым автомобилем Scania погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку. Еще 19 человек получили травмы, из которых 12 были госпитализированы.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что на утро 15 ноября все 12 пациентов, среди которых один ребенок, находятся под наблюдением в медучреждениях Перми. Из них семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, пять — средней степени тяжести. По словам министра здравоохранения региона Анастасии Крутень, первоначально пострадавших стабилизировали медики Кунгурской больницы, что позволило своевременно перевезти их в краевой центр. К работе с пациентами и их родственниками подключены психологи.

По данным Следственного управления Пермского края, предварительной причиной ДТП стал выезд водителя микроавтобуса на встречную полосу при попытке уйти от столкновения с попутной машиной. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по статье — лишение свободы до 10 лет.