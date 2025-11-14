Число погибших в ДТП в Пермском крае возросло до семи человек

В Пермском крае в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек, среди них — несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Еще 12 человек получили различные травмы.

«В результате ДТП погибли семь человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет, травмированы 12 человек»,— отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Авария произошла на трассе Екатеринбург—Пермь в районе Кунгура. Микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших.