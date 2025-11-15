Вооруженные силы РФ продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гуляйпольском направлении, одновременно защищая междуречье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Сегодня в ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Яблоково в Запорожской области. Министерство также сообщило, что ВС РФ сорвали две контратаки ВСУ в районе Купянска, чтобы деблокировать окруженные украинские подразделения.