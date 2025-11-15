Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли село Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Яблоково находится неподалеку от населенных пунктов Новое и Сладкое, перешедших под контроль ВС РФ 10 ноября. Все три села находятся в Гуляйпольском районе Запорожской области. Там же располагается Успеновка, о взятии которой российское Минобороны сообщило 7 ноября. Согласно украинской переписи 2001 года, население Яблоково составляло 48 человек.

Накануне подразделения «Востока» взяли под контроль село Орестополь в Днепропетровской области Украины.