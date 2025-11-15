Минобороны РФ заявило о срыве двух контратак ВСУ в районе Купянска

Вооруженные силы (ВС) России сорвали две контратаки Украины из районов Кутьковки и Петровки, чтобы деблокировать окруженные украинские подразделения в Купянске. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии…»,— заявили в ведомстве.

В результате ВС РФ уничтожили на купянском направлении 15 единиц вооружения и военной техники, два миномета, три станции радиоэлектронной борьбы, пять пикапов и три автомобиля, сообщили в министерстве.

Сегодня в Минобороны также сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» заняли село Яблоково в Запорожской области.