Паслер доложил Мантурову о развитии ОЭЗ «Титановая долина»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отчитался первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову о развитии особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». По словам главы региона, за более чем десять лет в «Титановой долине» создано почти 2,4 тыс. рабочих мест, вложено 38,6 млрд руб., а стоимость произведенных товаров и услуг превысила 104 млрд руб. В 2025 году число резидентов на трех площадках — Верхняя Салда, Уктус и Патруши — увеличилось до 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одним из крупных проектов стал инновационный распределительный центр компании «Сима-Ленд», где введено в эксплуатацию шесть из девяти корпусов. Резиденты ОЭЗ получают значительные налоговые льготы, что способствует развитию и модернизации производства.

Господин Паслер напомнил, что правительство РФ одобрило расширение ОЭЗ за счет новой локации в Алапаевске площадью почти 120 га. Здесь планируется создать современные металлургические производства с общим объемом инвестиций около 28 млрд руб. и более 1 тыс. новых рабочих мест.