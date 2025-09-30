«Сима-ленд» планирует перевезти офисы из Екатеринбурга до конца года в Патруши

«Сима-ленд» планирует до конца года перевезти офисы из терминала «Чкаловский» на ул. Черняховского в Екатеринбурге в пос. Патруши (в границах автодороги М-5), сообщили представители компании на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Напомним, компания строит логистическо-производственный кластер с жильем под Сысертью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

По данным компании, на сегодняшний день построен распределительный центр — он состоит из офисной части и складов. Его сдали в эксплуатацию месяц назад, и сейчас проводят ремонт в офисах. «Скорее всего к Новому году они уже переедут с ул. Черняховского. Следующим этапом будут строить производственные площадки, потом — жилую часть, и затем логистический парк»,— рассказала представитель компании на форуме. Офисы, где сейчас размещается компания, были выставлены на продажу.

Весь проект планируют реализовать за семь лет. Общая площадь строительства превышает 1 млн кв. м. Там будет размещаться распределительный центр ( 320 тыс. кв. м, из которых 230 тыс. кв. м — это склады). Здесь же разместится новый главный офис компании.

Для размещения производств и офисов также построят 54 здания от пяти до девяти этажей. Отдельно отмечается, что на площадке будут действовать все привилегии резидентов особой экономической зоны «Титановая долина». Еще один участок выделен также для производственных зданий и деловых центров — всего там построят четыре пятиэтажных здания.

Мария Игнатова