В историческом центре Ростова открыли новое арт-пространство

В Ростове-на-Дону состоялось открытие арт-пространства «33-Ульяна». Оно расположено в исторической части города, в цокольном этаже особняка 1904 года. Долгое время помещения использовались как склады.

Несколько лет назад полуподвальные помещения общей площадью около 100 кв. м. в здании на ул. Ульяновской, 33 (не является памятником) приобрела в собственность известная в регионе архитектор Екатерина Шубина. Она планировала открыть галерею и собственную художественную мастерскую.

«Ситуация изменилась. Сейчас я понимаю, что арт-пространство займет всю площадь и, возможно, станет частью нового креативного кластера. Его представители творческого сообщества Ростова намерены создать в исторической части города — на улицах Ульяновская и Донская», — рассказала Екатерина Шубина.

По ее словам, сейчас в арт-пространстве проходят мастер-классы и лекции, работает выставка «Соприкосновение с природой». В экспозиции — керамика и живопись архитекторов Анны Верховцевой и Анастасии Ткачевой. Периодически выставка будет обновляться.

«У меня есть много знакомых, которые занимаются творчеством в свободное от основной работы время. Кроме того, частные экскурсоводы, которые водят группы по старому Ростову, намерены включить наше арт-пространство в перечень достопримечательностей и показывать его туристам. Кстати, при реконструкции помещения полностью сохранили сводчатые потолки и старую кирпичную кладку, которые дают представление о том, какими были купеческие дома в нашем городе на рубеже XIX-XX веков», — объяснила госпожа Шубина.

