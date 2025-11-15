Сегодня в Сочи пройдет товарищеский матч сборных России и Чили

В Сочи 15 ноября на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч сборных России и Чили. Начало игры – в 18:00 по московскому времени. В преддверии матча губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал сборной России успешного выступления и выразил надежду, что матч пройдет в духе честной и зрелищной игры, а болельщики получат яркие впечатления, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

По данным организаторов, на игру реализовано около 30 тыс. билетов. В числе зрителей ожидаются порядка 150 болельщиков из Чили, проживающих на территории России, сообщили представители южноамериканской сборной. «Фишт» впервые после чемпионата мира 2018 года примет матч сборной России. Арена вмещает до 39,5 тыс. человек.

Игра войдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), где Россия занимает 30-е место, а Чили — 56-е. Главный тренер российской сборной Валерий Карпин подтвердил, что газон стадиона подготовлен в полном объеме и находится в идеальном состоянии для проведения встречи.

Перед матчем на территории стадиона пройдет фестиваль болельщиков. На главной сцене выступит поп-группа «Блестящие», исполняющая свои наиболее известные композиции. Также для зрителей будут организованы специальные зоны с анимационной и развлекательной программой.

В дни матчей в Сочи изменится схема движения транспорта. Между городом и Имеретинским курортом будут курсировать дополнительные электрички 15, 18 и 19 ноября. Маршруты автобусов, следующих в сторону Олимпийского парка, также скорректированы. На остановках будут дежурить волонтеры, которые помогут гостям сориентироваться и добраться до стадиона.

Мария Удовик