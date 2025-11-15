Польша 17 ноября откроет два КПП на границе с Белоруссией

Польша официально уведомила Белоруссию, что 17 ноября откроет два пограничных пункта пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК).

Пункты «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» откроют в понедельник с 2:00 мск. Соответствующее постановление 14 ноября подписала польская сторона, следует из публикации.

«Через “Кузницу” будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через “Бобровники” — легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии»,— сообщили в пресс-службе.

Таможенные органы Белоруссии полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», заявили в ГТК. Там отметили, что открытие двух КПП позволит «улучшить ситуацию в приграничье».

Сейчас на польско-белорусской границе работают два из шести пунктов пропуска. Через КПП «Кукурыки — Козловичи» могут проезжать только грузовики, а через пункт пропуска «Тересполь — Брест» — только легковые машины и автобусы.

О том, что в ноябре власти Польши будут готовы открыть еще два КПП на границе с Белоруссией, заявил 28 октября польский премьер-министр Дональд Туск. Он отмечал, что такую меру введут в качестве пробного периода, и Польша будет оценивать возможные угрозы безопасности.

При этом 30 октября министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский сообщил, что открытие КПП отложено на несколько недель из-за солидарности с Литвой, которая днем ранее закрыла границу с Белоруссией как минимум на месяц. 13 ноября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Польша пообещала не открывать новые пункты пропуска с Белоруссией в ближайшее время из солидарности.