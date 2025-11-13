Литва заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией

Власти Литвы и Эстонии при необходимости поддержат Литву и закроют границу с Белоруссией. Об этом заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене.

«Если мы увидим, что не можем контролировать ситуацию, а белорусский режим продолжает нападать на нас, Литва и Эстония также готовы проявить солидарность. Этот диалог и общение продолжаются»,— заявила госпожа Ругинене (цитата по LTR).

Власти Польши уже проявили солидарность и не открыли дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией, хотя планировали сделать это еще на предыдущей неделе, заявила Инга Ругинене. Она отметила, что премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал не открывать пограничные пункты в ближайшее время.

29 октября Литва на месяц закрыла два КПП на границе с Белоруссией. Литовские власти заявили, что приняли такое решение из-за обнаружения в воздушном пространстве страны метеозонды из Белоруссии, с помощью которых контрабандисты переправляли сигареты. Минск в ответ перестал пропускать через границу литовские грузовики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился на переговоры с Вильнюсом по урегулированию транспортной обстановки на границе. 12 ноября литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что Литва пока не считает открытие границы целесообразным.