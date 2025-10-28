Польша до конца года готова открыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре власти будут готовы открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией — в Бобровниках и в Кузнице. По его словам, такая мера планируется на пробный период, польская сторона будет оценивать возможные угрозы безопасности.

«Если речь идет о Бобровниках, то там нет логистических проблем, а если речь идет о Кузнице, то там еще не до конца готово покрытие. До конца года это (открытие КПП.— ‘’Ъ’’) будет касаться автомобилей весом до 3,5 тонн»,— сказал Дональд Туск на Форуме единства и приграничного развития в городе Белосток.

«Граница с Белоруссией является одной из самых охраняемых в Европе. Благодаря этому мы можем позволить себе определенный риск, связанный с открытием пунктов пропуска»,— отметил премьер.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска, но на сегодняшний день работают из них только два: «Кукурыки» («Козловичи») — для грузовых перевозок и «Тересполь» («Брест») — для легковых автомобилей и автобусов.