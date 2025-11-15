В Таганроге из-за аварии на сетях без электричества остались шесть улиц

В Таганроге аварийное отключение электроэнергии оставило без света жителей шести улиц города. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, без электроснабжения остались дома на переулках Красном, Гоголевском и Тургеневском, а также на улицах Александровской, Петровской и Фрунзе. Аварийные бригады уже начали восстановительные работы на месте происшествия.

Подача электроэнергии будет возобновлена без дополнительного уведомления.

Константин Соловьев