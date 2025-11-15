Над Ростовской областью ночью уничтожили 17 беспилотников

Над территорией Ростовской области за прошедшую ночь уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, беспилотную атаку средства противовоздушной обороны отразили в Шолоховском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.

Всего над регионами России за ночь сбили 64 дрона.

Константин Соловьев