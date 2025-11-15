Над Ростовской областью ночью уничтожили 17 беспилотников
Над территорией Ростовской области за прошедшую ночь уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, беспилотную атаку средства противовоздушной обороны отразили в Шолоховском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
Всего над регионами России за ночь сбили 64 дрона.