В Краснодарском крае в 2025 году закрылись 18 транспортных компаний и ИП. Регион занял третье место в рейтинге РФ по этому показателю, сообщают СМИ со ссылкой на данные «Контур.Фокус». Коммерческий директор ООО «Первая Мониторинговая Компания» Сергей Новиков считает, что сложнее всего в новых экономических условиях приходится малому бизнесу.

Сергей Новиков

Фото: предоставлено автором

«Отрицательная динамика в Краснодарском крае отражает общероссийский тренд, обусловленный, прежде всего, ужесточением нормативных требований к отрасли и продолжающейся консолидацией рынка. Мелкие игроки теряют устойчивость и массово покидают рынок.

На фоне стагнации номинальных тарифов и высокой инфляции реальная стоимость перевозок в 2025 году снизилась на 10–15% по сравнению с прошлым годом. При этом рост затрат продолжает опережать рост доходов.

Ситуацию усугубляет выраженная сезонность спроса: в пиковые месяцы тарифы временно растут, но на годовом горизонте это не компенсирует падения маржи.

Особенно остро кризис ощущается в сегменте малого бизнеса. Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ сделало обслуживание лизинга и кредитов крайне обременительным. Рост утилизационного сбора уже привел и еще приведет к существенному удорожанию новых автомобилей. Как следствие — массовый возврат техники лизингодателям и фактический уход с рынка. В то время как крупные игроки обладают финансовыми резервами и масштабом для оптимизации затрат, индивидуальные предприниматели и небольшие компании оказались наиболее уязвимыми.

Для стабилизации рынка автогрузоперевозок необходим комплекс согласованных мер экономического и нормативного характера.

С экономической точки зрения приоритет — снижение долговой нагрузки. Высокая стоимость кредитов и лизинга мешает обновлению автопарка и инвестициям в логистическую инфраструктуру. Требуются расширенные программы льготного финансирования, включая субсидии на технику и ГСМ, а также устойчивое регулирование цен на топливо и запчасти.

Со стороны регулятора важно обеспечить платежную дисциплину — задержки оплат со стороны заказчиков подрывают финансовое состояние перевозчиков. Решением могли бы стать стандартизированные сроки расчетов и развитие биржевых механизмов. Кроме того, критично смягчить налоговое давление, отмена патентной системы с 2026 года спровоцирует банкротство мелких игроков. Необходима оценка последствий и, возможно, пересмотр подхода.

Отдельное внимание важно уделить совершенствованию системы контроля и санкций. Повышение штрафов за перегруз, сезонные ограничения, а также технические сбои “рамок” порой создают чрезмерные издержки.

Требуется правовая доработка системы, упрощение процедур обжалования и точечная настройка механизмов контроля.

Краснодарский край, будучи крупным логистическим узлом юга России, обладает значительным потенциалом роста: активный аграрный сектор, порты, потребительский рынок, транспортная инфраструктура. Однако высокая конкуренция, сезонные перегрузки трасс и регуляторная нестабильность сдерживают развитие, особенно в сегменте малого бизнеса».