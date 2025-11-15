FT: США намерены вытеснить российский газ из ЕС «до последней молекулы»

Чиновники из США ездили по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо топлива из России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Собеседники газеты добавили, что Вашингтон намерен вытеснить российский газ из Евросоюза «до последней молекулы».

FT также узнала о попытках нефтетрейдера Gunvor выкупить зарубежные активы российского ЛУКОЙЛа. По словам источников, власти США опасались возможных связей трейдера с Москвой. 7 ноября Минфин Соединенных Штатов отказался выдавать лицензию Gunvor до завершения боевых действий на Украине.

20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с января 2026 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года.