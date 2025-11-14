Супруга экс-мэра Сочи прекратила голодовку в СИЗО

Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, объявила о завершении голодовки в СИЗО. Об этом сообщило ГУ ФСИН по Москве.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Обвиняемая Копайгородская Я., после проведения разъяснительной работы о порядке предоставления свиданий, отказалась от объявленной голодовки в следственном изоляторе»,— следует из заявления (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщила «Ъ» адвокат Елизавета Меткина, руководство СИЗО разрешило заключенной провести свидание с детьми без решеток и перегородок. Это стало причиной отказа от голодовки, которую Янина Копайгородская объявила 13 ноября.

Дмитрий Холодный