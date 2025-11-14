«Спартак» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Москве.

Шайбы в составе «Северстали» забросили Иоаннис Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Никита Камалов. У «Спартака» отличились Иван Морозов, Адам Ружичка и Данил Пивчулин. Матч также стал сотым в карьере Адама Ружички в КХЛ.

Морозов вышел на лед, вернувшись после дисквалификации за употребление кокаина. Его отстранили от игр и тренировок 16 сентября после обнаружения следов запрещенного вещества в пробе от 29 августа. В начале ноября РУСАДА сократило срок дисквалификации с четырех лет до одного месяца, и Морозов вновь смог участвовать в матчах. В нынешнем сезоне он провел четыре игры и набрал 5 очков (1+4).

Следующий матч «Северсталь» проведет 16 ноября дома против московского ЦСКА, а «Спартак» 18 ноября сыграет на выезде с «Динамо».