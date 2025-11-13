Отбывший дисквалификацию за кокаин Морозов вернулся в расположение «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Иван Морозов вернулся в расположение команды и приступил к тренировкам. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

29 августа Иван Морозов сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. 16 сентября перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА «Спартак» отстранил нападающего от игр и тренировок до «окончательного установления обстоятельств». В начале ноября стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок дисквалификации с четырех лет до одного месяца. Отстранение хоккеиста закончилось 14 октября.

Ивану Морозову 25 лет. В текущем сезоне КХЛ он вышел на лед в 4 матчах, набрав 5 очков (1 гол+4 передачи). В минувшем регулярном чемпионате — 50 (19+31) очков за 64 матча, в 12 играх play-off он записал в свой актив 12 (5+7) очков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. По итогам 25 матчей столичный клуб набрал 29 очков. 14 ноября команда на своем льду примет череповецкую «Северсталь».

Таисия Орлова